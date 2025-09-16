Biathlon auf Schalke: Erstes deutsches Duo steht fest

Das erste von zwei deutschen Teams für das Biathlon-Showevent auf Schalke steht fest. Janina Hettich-Walz und Justus Strelow vertreten die Gastgebernation am 28. Dezember in der Arena in Gelsenkirchen. Hettich-Walz, 2024 Vizeweltmeisterin im Einzel, gewann nach ihrer Babypause zuletzt bei den nationalen Meisterschaften zwei Titel. Strelow, der 2024 bei seiner Premiere auf Schalke mit Anna Weidel Rang zwei in der Verfolgung belegte, freut sich auf "echte Gänsehaut-Momente" in der Arena.