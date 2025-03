Biathlon: Bö muss um Abschiedsrennen bangen

Biathlon-Star Tarjei Bö muss um seinen großen Abschied vor heimischem Publikum bangen. Wie der Norweger am Donnerstag auf Instagram mitteilte, fällt er wegen eines Fiebers beim Weltcup-Finale in Oslo für den Sprint am Freitag (13.30 Uhr) und die Verfolgung am Samstag (13.45 Uhr) aus. "Hoffentlich dreht sich das Ganze, damit ich am Sonntag laufen kann", schrieb Bö.