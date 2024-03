Biathlon: Grotian und Strelow verpassen Podest klar

Anzeige

Selina Grotian und Justus Strelow haben beim Weltcup in Oslo den zweiten Podestplatz des deutschen Biathlon-Teams deutlich verpasst. In der Single-Mixed-Staffel am legendären Holmenkollen musste sich das Duo des Deutschen Skiverbandes (DSV) mit Rang sechs begnügen. Am Samstag hatte Benedikt Doll im Massenstart den zweiten Platz belegt.

Der Sieg ging mit 0,1 Sekunden Vorsprung an Norwegen (1 Strafrunde+8 Nachlader) vor Schweden (0+7) und den überraschend starken Finnen (0+6). Die 19 Jahre alte Grotian leistete sich bei ihrer Premiere in der Single-Mixed-Staffel zwei Strafrunden, dadurch waren alle Chancen des DSV-Teams dahin. Dazu benötigten Grotian/Strelow acht Nachlader. Der Rückstand auf die Spitze betrug 1:19,9 Minuten. Bei der WM in Nove Mesto war Strelow zusammen mit Vanessa Voigt auf dem sechsten Rang gelandet.

Um 14.45 Uhr (ZDF und Eurosport) wird der Weltcup in Oslo mit der Mixed-Staffel abgeschlossen. Für den DSV gehen Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider, Philipp Nawrath und Benedikt Doll an der Start. Die finalen zwei Weltcup-Stationen des Winters steigen dann in Soldier Hollow (USA/8. bis 10. März) und im kanadischen Canmore (14. bis 17. März).