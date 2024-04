Biathlon-Olympiasiegerin Herrmann-Wick erstmals Mutter

Anzeige

Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick ist erstmals Mutter geworden. Wie die 35-Jährige am Sonntag bei Instagram mitteilte, kam Tochter Jonna bereits am vergangenen Dienstag zur Welt. "Jonna, du bist der Höhepunkt von allem, worauf wir sehnsüchtig gewartet haben", schrieb Deutschlands Sportlerin des Jahres unter ein schwarz-weiß Foto, das zwei Erwachsenenhände sowie eine Kinderhand zeigt: "Wir freuen uns auf eine chaotisch schöne, aufregende, neue, erfüllte Zeit zu Dritt."

Herrmann-Wick ist seit 2022 verheiratet mit dem ehemaligen Langläufer Thomas Wick, der am Freitag 33 Jahre alt geworden war. "Liebling, das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, dass du mir machen konntest. Jetzt hab ich meine zwei Mäuse endlich zu Hause!", schrieb Wick unter den Post seiner Frau.

Herrmann-Wick hatte kurz nach ihrem letzten WM-Triumph in Oberhof im März 2023 ihre Biathlon-Karriere beendet. Insgesamt sammelte die Oberwiesenthalerin in ihrer Laufbahn drei Olympia- und neun WM-Medaillen, feierte 14 Weltcupsiege. Für ihr letztes Jahr mit einer Gold- sowie zwei Silbermedaillen bei der Heim-WM war sie in Baden-Baden zur Sportlerin des Jahres 2023 gekürt worden.