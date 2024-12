Biathlon: Preuß Dritte - auch Voigt und Tannheimer stark

Franziska Preuß hat beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti im Massenstart mit Platz drei für das zweite deutsche Einzel-Podium des Winters gesorgt. Vanessa Voigt als Vierte und die erst 19 Jahre alte Julia Tannheimer auf dem fünften Rang rundeten das tolle Ergebnis für die Frauen des Deutschen Skiverbandes (DSV) im Rennen über 12,5 km ab. Noch am Samstag hatte sich Preuß über Platz vier im Sprint "total geärgert". 0,1 Sekunden hatten ihr da zum Podium gefehlt.

Preuß kam beim Sieg der Schwedin Elvira Öberg nach zwei Schießfehlern mit 19,1 Sekunden Rückstand ins Ziel. Für sie war es das erste Podium seit über elf Monaten. Voigt lag nach fehlerfreier Schießleistung nur 0,8 Sekunden dahinter. Tannheimer, die schon mit Rang sechs im Sprint überrascht hatte, hatte eine Sekunde Rückstand auf ihre Teamkollegin. Öberg siegte mit zwei Fehlern vor der Französin Julia Simon (2/+16,2 Sekunden).

Nach dem Abschluss der Rennen in Kontiolahti geht es bereits am Freitag im österreichischen Hochfilzen weiter. Dort finden bis Sonntag erneut Sprintrennen, die erste Verfolgung des Winters und die Staffeln statt. Vor Weihnachten ist noch ein Weltcup in Le Grand Bornand geplant, ehe zum Start des neuen Jahres die deutschen Stationen Oberhof (9. bis 12.1.) und Ruhpolding (15. bis 19.1.) auf dem Programm stehen.