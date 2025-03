Biathlon: Preuß' Vorsprung schmilzt - Jeanmonnot wird Vierte

Der Traum vom Gesamtweltcupsieg ist für Biathletin Franziska Preuß akut in Gefahr. Beim Verfolgungsrennen über 10 km im tschechischen Nove Mesto belegte die 30-Jährige nach drei Schießfehlern gleich am ersten Anschlag nur Rang 13 (+1:48,6 Minuten), der Abstand auf ihre ärgste Konkurrentin Lou Jeanmonnot schmolz auf 36 Punkte. Die Französin belegte am Samstag Rang vier.

Die beste DSV-Athletin Selina Grotian kam als Fünfte ins Ziel (+24,1 Sekunden) und kämpfte bis zum Ende ums Podest. "Am Schießstand läuft es einfach, Nove Mesto ist mein Lieblingsort", sagte Grotian der ARD: "Ich bin entspannt herangegangen und habe versucht, aufzuholen."

Preuß hingegen war nervös gestartet, hatte bereits in der ersten Runde drei Fehler geschossen und fiel weit zurück. Anschließend blieb sie fehlerfrei und kämpfte sich vor. Jeanmonnot konnte ihren Rückstand auf Preuß mehr als halbieren, vor dem Weltcup-Auftakt hatte sie 92 Punkte hinter der Verfolgungsweltmeisterin gelegen.

Den zweiten Sieg in dieser Saison sicherte sich derweil die französische Einzel-Weltmeisterin Julia Simon vor der Schwedin Hanna Öberg (+17,2 Sekunden). Bei den DSV-Skijägerinnen belegte Julia Tannheimer den letzten Platz in den Top 20 (3 Schießfehler/+2:19,1 Minuten), den Sophia Schneider als 22. knapp verpasste (3/ +2:22,1). Johanna Puff (3/ +4:23,9) wurde 49., Marlene Fichtner landete zwei Plätze dahinter (2/+4:47,3).

Zuvor hatten die DSV-Männer in gleicher Disziplin über 12,5 km erneut enttäuscht. Nach wiederholt schwacher Schießleistung und körperlichen Problemen bei Sonnenschein und frühlingshaften 16 Grad schaffte es lediglich Philipp Horn unter die Top 20.

Abgeschlossen wird der Weltcup in Nove Mesto am Sonntag mit den Staffeln. Die Männer starten um 13.50 Uhr, für die Frauen geht es ab 17.40 Uhr (beide ARD und Eurosport) in die Loipe. Es folgen zum Saisonabschluss noch die Stationen auf der Pokljuka (13. bis 16. März) und am Holmenkollen in Oslo (21. bis 23. März).