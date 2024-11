Biathlon: Voigt und Strelow starten in Single-Mixed-Staffel

Vanessa Voigt und Justus Strelow eröffnen den Weltcup in Kontiolahti für die deutsche Biathlon-Mannschaft. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) bekannt gab, wird das Duo am Samstag (13.15 Uhr/ZDF und Eurosport) in der Single-Mixed-Staffel an den Start gehen. Damit setzt der DSV auf ein Siegerteam, hatten Voigt und Strelow in der vergangenen Saison in Antholz doch in diesem Rennformat gewonnen.