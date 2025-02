Biathlon-WM am Dienstag: Das müssen Sie wissen

DER WETTBEWERB: Einzel der Frauen, 15 Kilometer (15.05 Uhr/ZDF und Eurosport)

DEUTSCHE STARTERINNEN: Selina Grotian (Mittenwald), Franziska Preuß (Haag), Johanna Puff (Bayrischzell), Julia Tannheimer (Ulm),

LETZTER DEUTSCHER WM-SIEG: Laura Dahlmeier (Partenkirchen) am 15. Februar 2017 in Hochfilzen

FAVORITINNEN: Preuß, Lou Jeanmonnot, Julia Simon (Frankreich), Elvira Öberg (Schweden)

SO LIEF DIE WM 2024: 1. Lisa Vittozzi (Italien), 2. Janina Hettich-Walz (Schönau), 3. Simon, 4. Grotian, 5. Vanessa Voigt (Rotterode), ... 15. Preuß

SO LIEF OLYMPIA 2022: 1. Denise Herrmann-Wick (Oberwiesenthal), 2. Anais Chevalier-Bouchet (Frankreich), 3. Marte Olsbu Röiseland (Norwegen), 4. Voigt, ... 14. Vanessa Hinz (Schliersee), ... 25. Preuß

DARAUF KOMMT ES AN: Das Einzel ist der schießlastigste Wettkampf im Biathlon, jeder Fehler wird mit einer Bürde von einer ganzen Minute bestraft. Doch die Runde über 3 Kilometer ist in der Lenzerheide extrem hart, ohne ansprechende Laufleistung wird der Medaillentraum also auch platzen.

WAS MAN WISSEN SOLLTE: Nur im Einzel sind die deutschen Biathletinnen noch ohne Saisonsieg. Mit den Rängen zwei und fünf war Preuß aber auch in dieser Disziplin zweimal in der absoluten Weltspitze unterwegs. Beide Saisonsiege im längsten Individualrennen holte die französische Gesamtweltcupzweite Lou Jeanmonnot.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Ich würde bei Franzi Preuß keine Limits setzen für Woche zwei." (Sportdirektor Felix Bitterling)