Biathlon-WM am Donnerstag: Das müssen Sie wissen

DER WETTBEWERB: Single Mixed, 4x3 + 1,5 Kilometer (16.05 Uhr/ARD und Eurosport)

DEUTSCHE STARTER: noch offen

LETZTER DEUTSCHER WM-SIEG: Es gab bislang keinen deutschen Triumph.

FAVORITEN: Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland

SO LIEF DIE WM 2024: 1. Frankreich (Quentin Fillon Maillet/Lou Jeanmonnot), 2. Italien (Tommaso Giacomel/Lisa Vittozzi), 3. Norwegen (Johannes Thingnes Bö/Ingrid Landmark Tandrevold), ... 6. Deutschland (Justus Strelow/Vanessa Voigt)

SO LIEF OLYMPIA 2022: Die noch junge Disziplin ist nicht olympisch.

DARAUF KOMMT ES AN: Das Single Mixed ist aufgrund der kurzen Laufrunden von 1,5 Kilometern extrem schießlastig. Schnelles Schießen und schnelles Nachladen sind für die Chance auf eine Medaille Grundvoraussetzung - die Rennen sind in der Regel extrem eng. Viele Nationen haben mittlerweile einen starken Mann und eine gute Frau.

WAS MAN WISSEN SOLLTE: Der kleinste der Teamwettbewerbe wird erst zum sechsten Mal bei einer WM ausgetragen. Die einzige deutsche Medaille holten bislang Franziska Preuß und Erik Lesser 2020 in Antholz mit Silber. Im Weltcup gab es bislang nur einen deutschen Sieg in der Vorsaison von Strelow und Vanessa Voigt, die bei der WM krankheitsbedingt fehlt.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Jedes Team hat zwei gute Athleten. Es ist wohl mit am schwierigsten, dort Medaillen zu gewinnen." (die italienische Biathletin Dorothea Wierer)