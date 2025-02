Biathlon-WM am Wochenende: Das müssen Sie wissen

SAMSTAG

DER WETTBEWERB: Staffel der Frauen, 4x6 Kilometer (12.05 Uhr/ARD und Eurosport)

DEUTSCHE STARTERINNEN: noch offen

LETZTER DEUTSCHER WM-SIEG: Vanessa Hinz (Schliersee), Maren Hammerschmidt (Winterberg), Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) und Laura Dahlmeier (Partenkirchen) am 17. Februar 2017 in Hochfilzen

FAVORITINNEN: Frankreich

SO LIEF DIE WM 2023: 1. Frankreich (Jeanmonnot, Chauveau, Braisaz-Bouchet, Simon), 2. Schweden (Persson, Magnusson, H. Öberg, E. Öberg), 3. Deutschland (Janina Hettich-Walz/Schönau, Selina Grotian/Mittenwald, Vanessa Voigt/Rotterode, Sophia Schneider/Oberteisendorf)

SO LIEF OLYMPIA 2022: 1. Schweden (Persson, Brorsson, E. Öberg, H. Öberg), 2. Russisches Olympisches Komitee (Nigmatullina, Reszowa, Kasakewitsch, Mironowa), 3. Deutschland (Voigt, Hinz, Franziska Preuß/Haag, Denise Herrmann-Wick/Oberwiesenthal)

DARAUF KOMMT ES AN: Um die Französinnen zu schlagen, braucht es ein perfektes Rennen. Denn die haben mit Julia Simon die schnellste Schützin, mit Justine Braisaz-Bouchet die schnellste Läuferin und mit Lou Jeanmonnot ein nahezu perfektes Gesamtpaket in ihren Reihen. Es braucht schnelle und fehlerfreie Schießeinlagen, um diesem Team gefährlich werden zu können.

WAS MAN WISSEN SOLLTE: Bei den letzten fünf Großereignissen sammelte die deutsche Staffel immer eine Medaille, zuletzt ging es bei der WM 2019 als Vierter neben das Podest. In dieser Saison gab es erstmals seit Frühjahr 2017 im Weltcup wieder zwei Staffelsiege nacheinander, das Selbstvertrauen sollte also groß sein.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Wir haben für die WM extra Nagellack dabei, um den Abzugsfinger in den Deutschland-Farben zu lackieren. Es ist sowas Besonderes, weil man sich zusammen freut. Wenn man miteinander dasselbe erreicht, ist es eine andere Freude." (Preuß)

DER WETTBEWERB: Staffel der Männer, 4x7,5 Kilometer (15.05 Uhr/ARD und Eurosport)

DEUTSCHE STARTER: noch offen

LETZTER DEUTSCHER WM-SIEG: Erik Lesser (Frankenhain), Daniel Böhm (Buntenbock), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Simon Schempp (Uhingen) am 14. März 2015 in Kontiolahti

FAVORITEN: Frankreich, Norwegen

SO LIEF DIE WM 2024: 1. Schweden (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson), 2. Norwegen (Lägreid, T. Bö, J.T. Bö, Christiansen), 3. Frankreich (Perrot, Fabien Claude, Jacquelin, Fillon Maillet), 4. Deutschland (Justus Strelow/Schmiedeberg, Johannes Kühn/Reit im Winkl, Philipp Nawrath/Nesselwang, Benedikt Doll/Breitnau)

SO LIEF OLYMPIA 2022: 1. Norwegen (Lägreid, T. Bö, J.T. Bö, Christiansen), 2. Frankreich (F. Claude, Jacquelin, Desthieux, Fillon Maillet), 3. Russisches Olympisches Komitee (Chalili, Loginow, Zwetkow, Latypow), 4. Deutschland (Lesser, Roman Rees/Schauinsland, Doll, Nawrath)

DARAUF KOMMT ES AN: Angesichts des vorhergesagten böigen Windes gilt es mehr denn je am Schießstand die gefürchtete Strafrunde zu vermeiden. Auch in der Loipe wird es bei deutlichen Plusgraden extrem anspruchsvoll. Es braucht also eine perfekte Gesamtleistung aller vier Athleten.

WAS MAN WISSEN SOLLTE: Nawrath pausierte unter der Woche krank. Das deutsche Quartett wartet seit Bronze 2020 in Antholz bei Großereignissen auf eine Staffel-Medaille, in dieser Weltcupsaison reichte es in vier Rennen lediglich einmal fürs Podest. Alle Staffeln des Winters gewann Frankreich - und durchbrach damit die Dominanz der Norweger.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "So eine Staffelmedaille kann alles aufhübschen, dann vergisst die Öffentlichkeit ganz schnell viele schlechte Ergebnisse und es zählt nur noch diese Medaille. Deswegen weiß ich, dass es ganz wichtig ist." (Philipp Horn)

SONNTAG

DER WETTBEWERB: Massenstart der Frauen, 12,5 Kilometer (13.45 Uhr/ARD und Eurosport)

DEUTSCHE STARTERINNEN: Grotian, Preuß, Schneider, Julia Tannheimer (Ulm)

LETZTER DEUTSCHER WM-SIEG: Dahlmeier am 19. Februar 2017 in Ruhpolding

FAVORITINNEN: Preuß, Simon, Braisaz-Bouchet, Jeanmonnot

SO LIEF DIE WM 2024: 1. Braisaz-Bouchet, 2. Lisa Vittozzi (Italien), 3. Jeanmonnot, ... 5. Voigt, ... 11. Preuß, ... 28. Hettich-Walz, ... 30. Grotian

SO LIEF OLYMPIA 2022: 1. Braisaz-Bouchet, 2. Tiril Eckhoff, 3. Marte Olsbu-Röiseland (beide Norwegen), ... 8. Preuß, ... 13. Herrmann-Wick, ... 15. Hinz, ... 18. Voigt

DARAUF KOMMT ES AN: Nach anderthalb Wochen WM geht es an die letzten Kraftreserven, für einige Athletinnen wie Preuß ist es der siebte Auftritt in der auf 1400 Höhenmetern gelegenen Roland Arena. Die direkten Duelle Frau gegen Frau sind am Schießstand eine besondere Herausforderung, gute Nerven sind gefragt.

WAS MAN WISSEN SOLLTE: Preuß stand in allen drei Massenstarts in dieser Saison auf dem Podest, wurde zweimal Zweite und einmal Dritte. Bei ihrem zweiten Platz in Annecy-Le Grand Bornand lag sie hinter Premierensiegerin Grotian. 2015 in Kontiolahti holte Preuß WM-Silber im Massenstart.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Wir haben bei den Mädels vier im Massenstart drin. Da kann durchaus was gehen und da geht es nicht nur um die Franzi." (Sportdirektor Felix Bitterling)

DER WETTBEWERB: Massenstart der Männer, 15 Kilometer (16.05 Uhr/ARD und Eurosport)

DEUTSCHE STARTER: Nawrath, Horn

LETZTER DEUTSCHER WM-SIEG: Schempp am 19. Februar 2017 in Hochfilzen

FAVORITEN: Johannes Thingnes Bö, Eric Perrot (Frankreich), Tommaso Giacomel (Italien)

SO LIEF DIE WM 2024: 1. J.T. Bö, 2. Andrejs Rastorgujevs (Lettland), 3. Quentin Fillon Maillet (Frankreich), ... 10. Nawrath, ... 12. Doll, ... 14. Kühn, ... 16. Strelow

SO LIEF OLYMPIA 2022: 1. J.T. Bö, 2. Martin Ponsiluoma (Schweden), 3. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen), ... 8. Kühn, ... 10. Doll, ... 14. Rees, ... 23. Nawrath

DARAUF KOMMT ES AN: Ob die eigentlich überragenden Läufer aus Norwegen ihre Materialprobleme bei wärmeren Temperaturen in den Griff bekommen. Bislang überragten bei diesen Bedingungen die Franzosen mit Raketen. Generell geht es im letzten WM-Rennen auch darum, wer die größten Reserven hat.

WAS MAN WISSEN SOLLTE: Im Massenstart schafften die deutschen Biathleten in Person von Danilo Riethmüller mit Platz zwei in Annecy-Le Grand Bornand ihr bestes Saisonergebnis. Doch bei der WM hat sich der 25-Jährige nach schwachen Schießleistungen nicht für das Abschlussrennen qualifiziert.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Bei den Männern würde ich nicht ausschließen, dass wir für eine Überraschung sorgen können." (Bitterling)