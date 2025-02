Biathlon-WM: Preuß gewinnt Gold in der Verfolgung

Biathletin Franziska Preuß hat sich bei den Weltmeisterschaften in Lenzerheide den Traum von Gold erfüllt. In der Verfolgung über 10 km gewann die 30-Jährige, die schon im Sprint auf Rang zwei gestürmt war, nach fehlerfreier Schießleistung souverän vor Elvira Öberg aus Schweden (1/+39,1 Sekunden) und Sprint-Weltmeisterin Justine Braisaz-Bouchet aus Frankreich (3/40,9).

"Es war echt cool, ein Traum, der heute in Erfüllung gegangen ist", sagte Preuß im ZDF: "Ich bin stolz auf mich, dass ich das heute geschafft habe. In den vergangenen zehn Jahren ist so viel passiert, ich bin durch viele Täler gegangen und habe fast den Glauben verloren. Ich bin so dankbar, glücklich und froh, dass es jetzt so gelaufen ist."

Für Preuß, die in diesem Winter in der Gesamtwertung führt, war es in Lenzerheide bereits die dritte Medaille, nachdem sie schon mit der Mixedstaffel Bronze geholt hatte. Den letzten deutschen WM-Sieg bei den Frauen hatte Denise Herrmann-Wick vor zwei Jahren im Sprint von Oberhof gefeiert.

"Es macht so Spaß, wenn Scheibe für Scheibe fällt", sagte Preuß. "Es war nah am perfekten Verfolger. Ich würde bei Franzi keine Limits setzen für die zweite Woche. Sie vertraut sich selbst extrem", ergänzte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling stolz. Dass sich Selina Grotian trotz dreier Schießfehler noch um 14 Plätze auf Rang zehn verbesserte, ging beim Trubel um ihre Teamkollegin beinahe unter. Sophia Schneider (5) und Julia Tannheimer (4) landeten auf den Plätzen 23 und 24.

Um 15.05 Uhr (ZDF und Eurosport) geht es mit der Verfolgung der Männer über 12,5 km weiter. Die deutschen Athleten haben nach dem Debakel im Sprint kaum Medaillenchancen. Bei den Frauen steht am Dienstag (15.05 Uhr) das Einzelrennen über 15 km auf dem Programm.