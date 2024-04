Bis Olympia 2028: Hockey-Bundestrainer verlängern Verträge

Anzeige

Der deutsche Hockey-Bund (DHB) plant langfristig mit seinen beiden Bundestrainern. Weltmeister-Coach Andre Henning (Männer) hat seinen Vertrag ebenso vorzeitig bis 2028 verlängert wie Damen-Bundestrainer Valentin Altenburg. Beide sollen ihren Posten mindestens bis zu den Olympischen Spielen in Los Angeles bekleiden - unabhängig von den Ergebnissen der Teams bei Olympia in Paris.

"Ich bin sehr glücklich frühzeitig Planungssicherheit für die nächsten Jahre zu bekommen. Kontinuität ist ein vielfach unterschätzter Erfolgsfaktor", sagte Sportdirektor Martin Schultze: "Unabhängig vom Ausgang der Olympischen Spiele sind wir von der Arbeit unserer beiden Bundestrainer sehr überzeugt."

Der ehemalige erfolgreiche Vereinscoach Henning hatte den Posten des Männer-Bundestrainers 2022 übernommen. Schon früh krönte er seine Laufbahn mit dem Titel bei der Weltmeisterschaft in Indien Anfang vergangenen Jahres und der Auszeichnung zum Welttrainer. Henning sei "glücklich mit der Entwicklung, die wir bisher gemacht haben", sagte der 40-Jährige: "Wir haben noch so viel Potenzial, das wir in Zukunft ausschöpfen können."

Altenburg, der 2016 mit den Männern in Rio Olympia-Bronze gewonnen hatte, ist seit 2021 für die DHB-Frauen verantwortlich. Bei der WM 2022 führte er das Team ins Halbfinale, bei der Heim-EM im vergangenen Jahr verpasste er durch ein Halbfinalaus gegen Belgien die Chance auf seinen ersten Titel. "Unsere gemeinsame Reise macht große Lust auf Mehr. Ich schätze die Zusammenarbeit mit meiner verrückten Truppe, meinem Weltklasse-Staff und der DHB-Führung. Gemeinsam bündeln wir jetzt unsere gesamte Power für Paris", sagte Altenburg.