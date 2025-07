Bis zu 250.000 Euro: Förderung für Klassifizierungsforschung

Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) macht für die Verbesserung des Klassifizierungssystems der einzelnen Sportarten frische Gelder frei. Wie der Weltverband mitteilte, werde es für die Durchführung multidisziplinärer Klassifizierungsforschung Zuschüsse in Höhe von 65.000 bis 250.000 Euro geben. Dies sei Teil des Programms "Sport für Mobilität" und solle zur weiteren Verbesserung der Integrität, Glaubwürdigkeit und Fairness von Para-Sportwettbewerben beitragen.

Die erste von zwei Ausschreibungen für vierjährige Klassifizierungszuschüsse läuft noch bis September 2025, eine zweite Ausschreibung soll es im zweiten Halbjahr 2026 geben. Die möglichen Fördergelder stehen internationalen Sportfachverbänden (IFs), internationalen Behindertensportverbänden (IOSDs) und anerkannten internationalen Sportfachverbänden (RIFs) zur Verfügung, damit diese in Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft die Entwicklung des Klassifizierungssystems vorantreiben.

Die Klassifizierung regelt die Zuordnung von paralympischen Athletinnen und Athleten zu Startklassen. Entscheidend dabei ist das Ausmaß, in dem sich deren Beeinträchtigungen auf die grundlegenden Bewegungsabläufen in der jeweiligen Sportart oder Disziplin auswirken. Ziel der Klassifizierung ist es, faire und sinnvolle Leistungsvergleiche zu ermöglichen. Die Systeme standen in verschiedenen Sportarten allerdings immer wieder in der Kritik.

"Das IPC hat sich verpflichtet, die Klassifizierungssysteme und -prozesse in der gesamten paralympischen Bewegung voranzutreiben", sagte Mike Peters, Vorstandsvorsitzender des IPC: "Nach der Veröffentlichung eines überarbeiteten Klassifizierungscodes im Jahr 2024 freut sich das IPC, den Organisationen nun erhebliche Zuschüsse zur Verfügung stellen zu können, um die wissenschaftliche Basis zur Unterstützung der Entscheidungsprozesse in der Klassifizierung zu stärken und auszubauen."