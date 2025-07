Bis 2030: MotoGP fährt weiterhin in Japan

Die MotoGP fährt auch in den kommenden Jahren in Japan. Wie die Motorrad-Königsklasse am Mittwoch bekannt gab, wurde der auslaufende Vertrag mit dem Veranstalter in Motegi bis 2030 verlängert. 1999 hatte die MotoGP ihr Debüt auf der Strecke gefeiert, seit 2004 ist sie fester Bestandteil des Rennkalenders.