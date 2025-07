Blinddarmentzündung: Bastianini nicht am Sachsenring

Wegen einer Blinddarmentzündung ist MotoGP-Pilot Enea Bastianini nicht zum Sachsenring gereist und wird das Rennwochenende voraussichtlich verpassen. Der Italiener hatte sich die ganze Woche über schlecht gefühlt, Fieber gehabt und über Schmerzen geklagt, am Donnerstag wurde schließlich die Diagnose gestellt. Bastianini sollte die Nacht zu Freitag im Krankenhaus verbringen.

Es gehe nun darum, "eine Operation zu vermeiden", teilte das Red Bull KTM Tech3 Team mit. Am Freitag soll es am Rande des Großen Motorrad-Preises von Deutschland Updates zum Gesundheitszustand des Moto2-Champions von 2020 geben. Der Rennstall tritt nach derzeitigem Stand im Sprint (Samstag, 15.00 Uhr) und Hauptrennen (Sonntag, 14.00/jeweils DF1 und Sky) nur mit dem Spanier Maverick Vinales an.