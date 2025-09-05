BMX: Beck gewinnt bei Pumptrack-WM Bronze

BMX-Rennfahrerin Alina Beck hat bei der Pumptrack-Weltmeisterschaft in Monthey im Schweizer Kanton Wallis die Bronzemedaille gewonnen. Die 19-Jährige setzte sich auf der künstlich angelegten Rennstrecke im Duell um den dritten Platz gegen die Lettin Vineta Petersone durch und sicherte sich damit ihre insgesamt zweite WM-Medaille. Schon 2023 hatte die deutsche Meisterin der Altersklasse U23 WM-Bronze gewonnen.

Der WM-Titel ging am Freitag an die Tschechin Sabina Kosarkova, Silber gewann Christa von Niederhäusern aus der Schweiz. Für das deutsche Team ist es bei den Mountainbike-Weltmeisterschaften in der Schweiz bereits die zweite Medaille. Am Donnerstag hatte Sofia Wiedenroth in der Bellwalder Aletsch Arena im E-Mountainbike Cross Country ebenfalls Bronze gewonnen.