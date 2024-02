Bob: Ammour und Nolte gewinnen WM-Generalproben

Anzeige

Der frischgekürte Zweier-Europameister Adam Ammour (Oberhof) und Laura Nolte (Winterberg) sind zum Auftakt des Bob-Weltcups in Altenberg die strahlenden Sieger. Junioren-Weltmeister Ammour bestätigte nach den von schweren Stürzen überschatteten Trainingsläufen bei der Generalprobe für die WM am letzten Februar-Wochenende in Winterberg seine starke Form durch seinen dritten Sieg nacheinander. Auch Zweier-Olympiasiegerin Nolte scheint nach ihrem ersten Saisonerfolg im Monobob für die Titelkämpfe auf ihrer Heimbahn gerüstet.

Ammour ist im "kleinen Schlitten" der Mann der Stunde. In Abwesenheit des nach der Sturzserie im Training fehlenden Stuttgarters Johannes Lochner verdrängte der 22-Jährige, der zuletzt in Sigulda erst sein erstes Weltcuprennen und 24 Stunden später EM-Gold gewonnen hatte, noch den nach Lauf eins knapp führenden langjährigen Dominator Francesco Friedrich (Oberbärenburg) von der Spitze.

Nolte setzte sich vor der US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor und Europameisterin Lisa Buckwitz (Oberhof) durch. Nach dem ersten Durchgang noch hinter Buckwitz liegend, raste Nolte mit einem starken zweiten Lauf zum Triumph.

"Es ist die richtige Zeit für den ersten Sieg", sagte Nolte mit Blick auf die anstehende WM. Bei ihrem Sieg in Altenberg war sie "schon mit der ersten Fahrt sehr zufrieden. Aber da hatte ich auch mit der Startnummer etwas Pech und wusste, ich muss jetzt nur ruhig bleiben." Durch den Erfolg belegt Nolte im Monobob-Weltcup hinter Buckwitz den zweiten Platz. Maureen Zimmer (Wiesbaden), dritte Deutsche im Rennen, fuhr auf Rang sechs.