Bob: Auffälliges Testergebnis bei Friedrich-Anschieber Wulff

Bob-Anschieber Simon Wulff ist positiv auf eine in Wettkämpfen verbotene Substanz getestet worden. Das teilte der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) am Donnerstagabend mit. "Die Probe wies eine Substanz auf, die im Training erlaubt, jedoch im Wettkampf verboten ist", schrieb der Verband in einer Mitteilung.

Deshalb sei Wulff, der seit Saisonbeginn neuer Anschieber im Team von Rekord-Weltmeister Francesco Friedrich ist, "vorsorglich vom Sportbetrieb freigestellt, bis der Sachverhalt vollständig geklärt ist".

Seitens des internationalen Verbands IBSF läge noch keine Suspendierung vor. Die IBSF hatte den Dopingtest durch die Internationale Test Agentur (ITA) in Auftrag gegeben. Am Sonntag war Wulff in Winterberg als Anschieber im Viererbob von Friedrich Zweiter geworden.