Bob: Deutscher Dreifacherfolg in St. Moritz

Die deutschen Bob-Piloten haben beim Weltcup-Auftakt in St. Moritz eine dominante Vorstellung abgeliefert und im Zweier den nächsten Dreifacherfolg eingefahren. Den Sieg teilten sich zeitgleich Johannes Lochner und Rekord-Weltmeister Francesco Friedrich, der im zweiten Lauf mit Bahnrekord noch von Platz drei nach vorne fuhr. Adam Ammour komplettierte als Dritter das deutsche Podest. In der Zweier-Gesamtwertung bleibt damit Friedrich vor Lochner. Ammour rückt auf Platz zehn vor.

Während sich die drei deutschen Duos bei eisigen Temperaturen von anfangs sieben Grad unter Null innerhalb von nur sieben Hundertstelsekunden bewegten, hatten die beiden Sieger auf den viertplatzierten Bob von Markus Treichl aus Österreich bereits eine volle Sekunde Vorsprung.

"Der Abstand zu Platz vier ist gigantisch, aber da vorne das Battle macht Spaß", sagte Lochner: "Das sind die Rennen, für die ich den Sport noch mache."

Friedrich saß dabei, anders als bei der Reise in die Schweiz geplant, mit Anschieber Alexander Schüller im Bob. Das Team hatte auf einen Einsatz von Simon Wulff sicherheitshalber verzichtet, da in einer Probe des 24-Jährigen vom Auftakt-Wochenende in Altenberg das in Wettkämpfen verbotene Stimulanzmittel Methylhexanamin nachgewiesen worden war. Eine vorläufige Sperre folgte bisher nicht.

Dass es am Ende dennoch zum Sieg reichte, war "genau das, was wir uns nach der Woche vorgestellt haben", sagte Friedrich: "Es war eine harte Woche mit dieser ganzen Thematik um Simon. Jetzt setzen wir alles daran, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden, um das Ding aus dem Weg zu räumen und zu prüfen, womit das zusammenhing."

Das ursprünglich für den Samstagmorgen angesetzte Monobob-Rennen der Frauen war bereits am Freitag auf das zweite Weltcupwochenende in St. Moritz verschoben worden und findet nun am 24. Januar statt.

Aufgrund zu hoher Temperaturen am Donnerstag hatte das Training der Viererbobs nicht stattfinden können. Da das Training Voraussetzung für das Rennen am Sonntag ist, wurde es für den Samstagnachmittag neu angesetzt, während das Zweierbob-Rennen der Männer an die Stelle des Mono-Rennens rutschte.