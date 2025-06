Bob: Margis sagt Ex-Kollege Friedrich den Kampf an

Top-Anschieber Thorsten Margis hat nach seinem viel diskutierten Wechsel zu Johannes Lochner seinem ehemaligem Bob-Partner Francesco Friedrich den Kampf angesagt. "Wir wollen Gold holen und Olympiasieger werden - nichts anderes! Und das ist auch ein realistisches Ziel, denn es ist machbar, Franz zu schlagen", sagte der 35-Jährige mit Blick auf seine Comeback-Saison.

Margis hatte 2018 und 2022 mit Friedrich jeweils Olympia-Gold im Zweier und Vierer gewonnen. Nun will er diese Serie mit Lochner fortsetzen, der sich bislang mit zweimal Silber begnügen musste. Der Wechsel hatte im vergangenen Winter für Schlagzeilen gesorgt, von einem "Anschieberstreit" war die Rede. Die Wogen zwischen den beiden Dauer-Konkurrenten gelten mittlerweile aber als geglättet.

Dennoch will Margis seinem früheren Kollegen ein Schnippchen schlagen. "Wenn man dieses Projekt macht - und das muss auch in jeden Kopf im Team rein - dann wollen wir Gold holen in beiden Disziplinen", sagte er in einem Interview auf der Verbandsseite.

Margis hatte bereits sein Karriereende verkündet, kehrt nun aber nach einem Jahr Pause für die Olympia-Saison noch einmal zurück. "Wir reden jetzt über ein Jahr, das geht schnell rum. Es geht jetzt einfach darum, einen richtig schönen Abschluss zu machen, und das ist mit Hansi sehr gut möglich", sagt er.