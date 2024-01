Bob: Nächster deutscher Doppelsieg in St. Moritz

Anzeige

Die deutschen Bobfahrerinnen haben beim Weltcup in St. Moritz den nächsten Doppelsieg eingefahren. Wie schon beim Erfolg im Monobob am Samstag waren auch im Zweier die ersten beiden Plätze in deutscher Hand, diesmal triumphierte Laura Nolte knapp vor Weltmeisterin Lisa Buckwitz. Platz drei ging an die Schweizer Pilotin Melanie Hasler.

Es war der genau entgegensetzte Verlauf zum Vortag: Buckwitz (Oberhof) lag nach dem ersten Durchgang noch knapp in Führung, Nolte holte ihren Rückstand dank eines überragenden zweiten Laufs samt Bahnrekord noch auf. Letztlich trennten die beiden acht Hundertstelsekunden.

Durch den knappen Sieg bleibt Nolte mit 650 Punkten Führende im Zweier-Weltcup. Buckwitz (611) übernahm den zweiten Rang, liegt im Gesamtweltcup aber weiter vorne. Als dritte Deutsche fuhr Kim Kalicki (Wiesbaden) auf Platz sieben.