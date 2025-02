Bob: Nolte erneut Gesamtweltcupsiegerin

Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte hat im Zweier den dritten Sieg in Folge eingefahren und damit ihre Titel im Zweier- und im Kombinations-Gesamtweltcup erfolgreich verteidigt. Im norwegischen Lillehammer verwies die 26-Jährige Teamkollegin Lisa Buckwitz auf Rang zwei, Dritte wurde Melissa Lotholz aus Kanada. Kim Kalicki fuhr nach einem durchwachsenen ersten Lauf noch auf Platz vier.

Sowohl im Zweier-Gesamtweltcup als auch im kombinierten Gesamtweltcup sorgten die BSD-Pilotinnen im vorolympischen Winter für einen deutschen Dreifacherfolg. Nolte hatte in der vergangenen Saison erstmals die kombinierte Gesamtwertung gewonnen, den Gesamtweltcup im Zweier sicherte sich die Sportsoldatin nun bereits zum dritten Mal nacheinander. Den Mono-Gesamtweltcup hatte Buckwitz am Samstag für sich entschieden.

Nolte, die am Sonntag wieder mit Anschieberin Deborah Levi durch den Eiskanal raste, lag nach dem ersten Durchgang 0,02 Sekunden vor Buckwitz und baute diesen hauchdünnen Vorsprung im zweiten Lauf auf 0,20 Sekunden aus. Kalicki verbesserte sich durch einen guten zweiten Lauf noch um drei Plätze.

Das Rennwochenende im Olympiaparken am Hunderfossen war der Abschluss der Weltcup-Saison. Das Highlight des Jahres steht aber noch bevor: Vom 8. bis 16. März finden in Lake Placid im US-Bundesstaat New York die Weltmeisterschaften statt. Dort geht Nolte im Mono als Titelverteidigerin an den Start, Buckwitz hatte 2024 mit Anschieberin Vanessa Mark im großen Schlitten triumphiert.