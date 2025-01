Bob-Rennen abgesagt: BSD-Team reist sieglos aus St. Moritz ab

Das erste Weltcupwochenende der Bob-Saison ohne deutschen Sieg ist besiegelt: Wegen zu warmer Wetterbedingungen sind die für den Sonntag geplanten Rennen im Zweier der Frauen und im Vierer der Männer abgesagt worden. Die Temperaturen erreichten "nicht die notwendigen Minusgrade, um die Natureisbahn über Nacht gefrieren zu lassen", teilte der Weltverband IBSF am frühen Sonntagmorgen mit.

Ob die beiden Rennen an einem anderen Ort nachgeholt werden, werde noch bekannt gegeben. Der zweite Weltcup-Halt in St. Moritz bleibt damit überraschend ohne deutschen Sieger, nachdem die Athletinnen und Athleten des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland (BSD) bis zur Reise in die Schweiz nur einen der insgesamt 19 Wettkämpfe nicht gewonnen hatten.

Auf der einzigen Natureisbahn der Welt hatte am Samstag im Vierer der Brite Brad Hall seinen zweien Saisonsieg eingefahren - und das souverän vor dem deutschen Trio um Rekordweltmeister Francesco Friedrich. "Hall macht uns ordentlich Feuer", sagte Bundestrainer René Spies im Anschluss. Dies sei "ein Fingerzeig" für die WM in Lake Placid (8. bis 16. März) und auch in Richtung Olympia 2026.

Die drei deutschen Pilotinnen kämpften dagegen vor allem mit grippalen Infekten, während die US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor einen Doppelsieg feierte. Laura Nolte (Winterberg) fuhr am Samstag als Dritte des zweiten Mono-Rennens des Wochenendes als einzige Deutsche aufs Podest.

Im ersten Mono-Rennen am Freitag, das vor rund zwei Wochen witterungsbedingt vom ersten ins zweite Weltcup-Wochenende in St. Moritz verschoben worden war, hatte es für die stark geschwächte Weltmeisterin dagegen nur zu Platz neun gereicht. Lisa Buckwitz (Oberhof) landete auf Platz vier und nahm Nolte die Führung im Gesamtweltcup ab.

Das Team laufe "ein bisschen auf der Felge", gab Spies nach dem "turbulenten" Samstag zu. Bis zu den nächsten und abschließenden Weltcup-Rennen im norwegischen Lillehammer (8./9. Februar und 15./16. Februar) sieht der Kalender nun erstmal ein freies Wochenende vor.