Bob-Weltcup: Lochner schlägt Friedrich erneut

Anzeige

Bob-Weltmeister Johannes Lochner hat im Dauerduell mit Francesco Friedrich die nächste Runde für sich entschieden. Gemeinsam mit Anschieber Georg Fleischhauer gewann Lochner auch das Weltcup-Rennen in St. Moritz, der einstige Dominator Friedrich wurde mit Alexander Schüller zwar immerhin Zweiter, wartet in diesem Winter aber weiter auf einen Sieg im Doppelschlitten.

Beim letzten Kräftemessen in Innsbruck-Igls im Dezember hatte sich der Weltcup-Führende Lochner knapp mit acht Hundertstelsekunden Vorsprung vor Friedrich durchgesetzt. In St. Moritz war es erneut eng, letztlich trennten die beiden Top-Piloten auch dank eines Streckenrekords von Lochner im letzten Lauf 0,25 Sekunden. Der Stuttgarter baute damit seine Führung im Zweier- sowie im Gesamtweltcup aus, drei der vier bisherigen Weltcuprennen gewann er.

Top-Talent Adam Ammour fuhr nach seinem Premieren-Podium in Innsbruck auf den sechsten Platz. Anders als bei seinem dritten Rang zuletzt startete er nicht mit seinem Bruder Issam als Anschieber, sondern mit Benedikt Hertel. Dem Gespann fehlten 1,08 Sekunden auf die Spitze.

Am Sonntag (13.00 Uhr) steht noch der Vierer-Weltcup auf dem Programm. Für Friedrich könnte dieser erneut zum Mutmacher werden, das letzte Rennen im großen Schlitten gewann der Olympiasieger in Innsbruck vor Lochner. Mit einem Sieg würde er immerhin in der Vierer-Wertung die Führung übernehmen.