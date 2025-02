Bob: Weltcuptitel für Friedrich und Buckwitz

Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich hat seine Titelsammlung erweitert: Mit dem zweiten Platz beim Weltcup-Finale sicherte sich der Dominator im norwegischen Lillehammer seinen siebten Titel im Zweier-Gesamtweltcup - einmal mehr vor Dauerrivale Johannes Lochner, der im Olympiaparken knapp die Nase vorn hatte. Lisa Buckwitz gewann zudem mit einem dritten Rang im Mono-Rennen ihren zweiten Weltcuptitel im kleinsten Schlitten.

Friedrich (Oberbärenburg) und sein Anschieber Felix Straub (Saale) lagen nach Durchgang eins mit 0,01 Sekunden denkbar knapp hinter Lochner (Stuttgart) und Georg Fleischhauer (Potsdam) zurück. Auch im zweiten Lauf steuerte Lochner seinen Bob 0,01 Sekunden schneller die Bahn hinunter und sicherte den Tagessieg. "Wir haben eine Hundertstel draufgelegt, die haben einfach mal zwei Hundertstel draufgelegt. Sie haben das ins Ziel gebracht und dann einfach verdient gewonnen", erkannte Friedrich im Anschluss an. Adam Ammour komplettierte mit Anschieber Nick Stadelmann (beide Oberhof) das deutsche Podest.

"Wir haben viel gemeistert in diesem Jahr. Wir sind neben Hansi (Johannes Lochner, d. Red.) das einzige Team, das in jedem Rennen auf dem Podium war. Wir sind sehr zufrieden", bilanzierte Friedrich. Nun gelte es die richtigen Schlüsse zu ziehen, um auch bei der WM ganz oben zu stehen.

Im abschließenden Vierer-Rennen am Sonntag, gleichzeig das letzte vor den Weltmeisterschaften in Lake Placid im US-Bundesstaat New York (8. bis 16. März), könnte sich Friedrich gleich zwei weitere Titel schnappen. Sowohl in der Vierer- als auch in der kombinierten Gesamtwertung liegt er komfortabel in Führung.

Die 30 Jahre alte Buckwitz vom BRC Thüringen verteidigte einen knappen Vorsprung vor Tagessiegerin Breeana Walker aus Australien. Weltmeisterin Laura Nolte wurde dagegen nur Fünfte und beendete die Mono-Saison damit auf Platz drei.

"Das ist natürlich herausragend", sagte Buckwitz im Anschluss: "Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich das am Ende noch geschafft habe." Der Weltcuptitel sei für sie gar "mehr wert als eine WM-Medaille".

Im kombinierten Gesamtweltcup liegt Nolte (Winterberg) vor dem abschließenden Zweier-Rennen am Sonntag (ab 9.00 Uhr) damit noch mit elf Punkten vor Buckwitz in Führung. Kim Kalicki (Wiesbaden), im Mono-Rennen im Olympiaparken am Hunderfossen Zwölfte, steigt als Dritte des Gesamtweltcups in den Zweier.

Hinter der starken Walker, die schon vergangene Woche in Lillehammer im kleinsten Schlitten triumphiert hatte, komplettierte am Samstag die Kanadierin Cynthia Appiah als Zweite das Podest - nur eine Hundertstelsekunde vor Buckwitz.