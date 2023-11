Bob-Weltverband IBSF feiert 100. Geburtstag

Anzeige

Die große Party stieg schon im Januar, das Jubiläum steht nun an: Der Internationale Bob & Skeleton Verband (IBSF) feiert seinen 100. Geburtstag. Am 23. November 1923 wurde der Verband in Paris ins Leben gerufen, in zehn Dekaden entwickelte er sich stetig weiter.

Die IBSF wurde ursprünglich als Federation Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing (FIBT) gegründet, ein Jahr später fand bei den allerersten Olympischen Winterspielen in Chamonix (Frankreich) ein Viererbob-Rennen statt. Bei den Olympischen Winterspielen 1932 in Lake Placid (USA) wurde ein Zweierbob-Wettkampf hinzugefügt, in Peking 2022 waren es schon sechs Disziplinen - der Sport wuchs kontinuierlich.

Eine große Jubiläumsfeier fand bereits Anfang des Jahres bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz/Celerina statt, bei der auch der Rodel-Weltverband (FIL), der sich 1957 von der damaligen FITB abspaltete, gratulierte.