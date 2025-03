Bob-WM: Nolte führt deutsches Trio zur Halbzeit an

Angeführt von Olympiasiegerin Laura Nolte steuern die deutschen Bob-Frauen bei der WM in Lake Placid auf einen Dreifachsieg im Zweier zu. Nach zwei von vier Läufen auf der anspruchsvollen Bahn im US-Bundesstaat New York liegt Gesamtweltcupsiegerin Nolte souverän vor der Wiesbadenerin Kim Kalicki (+0,23 Sekunden) und Titelverteidigerin Lisa Buckwitz (+0,43). Die Entscheidung am Mount Van Hoevenberg fällt am Samstag.

Favoritin Nolte (Winterberg), die in der Vorwoche Silber im Monobob gewonnen hatte, wartet noch auf ihren ersten Weltmeistertitel im Zweier. Bei deutlichen Plusgraden am Freitag legte sie mit Anschieberin Deborah Levi im ersten Lauf die Bestzeit vor und baute ihren knappen Vorsprung auf Kalicki trotz eines kleinen Fahrfehlers im zweiten Lauf aus. "Wir sind erstmal sehr zufrieden. Die Bobs laufen super. Morgen noch zweimal so", sagte Nolte.

Buckwitz muss derweil den Blick nach hinten richten: Monobob-Weltmeisterin Kaysha Love (USA) lauert 0,33 Sekunden hinter der Athletin vom BRC Thüringen, die im Vorjahr in Winterberg triumphiert hatte. "Es ist noch Luft nach oben. Der Abstand nach vorne ist im Rahmen", sagte Buckwitz.

Die Frauen schlossen einen chaotischen WM-Tag ohne größere Vorkommnisse ab. Im Vierer-Wettbewerb der Männer war zuvor der zweite Lauf annulliert worden, nachdem der Berchtesgadener Johannes Lochner bei schmilzendem Eis in Kurve fünf über Beton gefahren war und sich dabei eine Kufe ramponiert hatte.

Die Läufe drei und vier der Frauen finden am Samstag ab 18.00 Uhr (MEZ) statt. Die Rennen waren aufgrund der Wetterprognose mit Wärme und Regen um einen Tag vorverlegt worden - dennoch könnte am Samstag erneut eine Wetterlotterie drohen.

Weniger als ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo dienen die Weltmeisterschaften in Lake Placid als wichtige Standortbestimmung.