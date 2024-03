Bob-WM: Nolte und Co. peilen Dreifachsieg im Zweier an

Anzeige

Weltmeistertitel, Olympiasiege, Weltcup-Führungen im Dreierpack: Insbesondere im Zweier wird die deutsche Dominanz im Bobsport besonders deutlich - und das wollen die BSD-Frauen bei der WM am Freitag (ab 15.00 Uhr) und Samstag (ab 14.30 Uhr) einmal mehr unter Beweis stellen. Titelverteidigerin Kim Kalicki (Wiesbaden) und Olympiasiegerin Laura Nolte (Winterberg) sind in Winterberg die Top-Favoritinnen, doch auch Lisa Buckwitz (Oberhof) lauert auf den Triumph.

"Da glaube ich ganz fest, dass wir um Gold kämpfen und der Sieg nur über uns geht", sagte Bundestrainer Rene Spies im SID-Gespräch: "Da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, so gut wie noch nie." In jedem einzelnen Weltcup-Rennen siegte in dieser Saison eine seiner Pilotinnen.

Vier Rennen gewann Nolte, zweimal triumphierte Kalicki und einmal Buckwitz. Doch wer wird bei der WM ganz oben auf dem Podest stehen? "Die drei begegnen sich auf Augenhöhe", betonte Spies: "Kalicki und Nolte sind sehr erfahren und haben vielleicht einen kleinen Vorteil. Aber Buckwitz wird auch vorne mitfahren und war auch schon sehr schnell in Winterberg."

Die beste Form scheint derweil Nolte zu haben, die vergangene Woche im Mono trotz Adduktorenbeschwerden das zweite WM-Gold ihrer Karriere einfuhr. Hinzu kommt, dass sie mit Anschieberin Deborah Levi (Potsdam) seit Kurzem eine enge Vertraute zurück im Schlitten hat. "Das bedeutet mir sehr viel. Sie ist eine sehr gut Freundin", sagte Nolte: "Es passt einfach bei uns, sie ist superstark."

Bei Levis Comeback nach fast zwei Jahren Verletzungspause in Altenberg Mitte Februar holte das Duo, das 2022 zusammen Olympia-Gold gewonnen hatte, prompt den Sieg und will nun auch den Weltmeistertitel. Weltmeisterin Kalicki hat etwas dagegen, muss sich aber steigern.

Die 26-Jährige blieb als einzige deutsche Starterin mit Platz zwölf im Mono am ersten WM-Wochenende ohne Medaille. Im Zweier mit Anschieberin Leonie Fiebig (Winterberg) sind ihre Aussichten trotz ihres gerissenen Meniskus deutlich besser. "Die Verletzung hat im Saisonverlauf im Zweier weniger eine Rolle gespielt", erklärte Spies: "Da ist man nach zwei, drei Schritten sofort auf einer Grundgeschwindigkeit, das wird ihr helfen."

Als leichte Außenseiterin des Trios geht Buckwitz mit Anschieberin Lauryn Siebert (Winterberg) "relativ entspannt" ins Rennen. Zuletzt fehlte ihr etwas die Konstanz, Bronze ist aber allemal drin - und vielleicht sogar noch mehr.