Bogen-Frauen erreichen WM-Halbfinale - und jubeln zu früh

Das deutsche Recurve-Trio Katharina Bauer, Michelle Kroppen und Charline Schwarz hat bei den Bogen-Weltmeisterschaften in Berlin das Halbfinale erreicht. Ein 5:3 über die USA brachte den Einzug in die Runde der letzten Vier, wo es nun gegen Mexiko geht. Kurios: Anders als zunächst auch von der deutschen Mannschaft angenommen, reicht das noch nicht für einen Team-Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Paris 2024.

Das deutsche Team dachte zunächst, dass der Halbfinaleinzug gleichbedeutend mit dem Team-Quotenplatz ist. Dafür ist jedoch der Gewinn einer WM-Medaille zwingend erforderlich. Sollte Olympia-Ausrichter Frankreich eine Medaille gewinnen, würde der dritte Team-Quotenplatz im "Last Qualifier" im nächsten Jahr ausgeschossen.

Die deutschen Männer scheiterten dagegen durch ein 3:5 gegen Indonesien schon im Achtelfinale und müssen nun hoffen, die Qualifikation im nächsten Jahr zu schaffen.

Eine Medaille sicher haben bereits Michelle Kroppen und Florian Unruh im Mixed. Nach einem 5:4 im Stechen gegen Taiwan steht das Duo im Finale, Gegner am Freitag ist Top-Favorit Südkorea. "Wir schießen gegen Korea und haben nichts zu verlieren. Wir versuchen, unser Ding zu machen und gucken, ob wir sie schlagen oder nicht. Die Medaille ist Gold wert", sagte Kroppen.

Nach 1979 (Berlin) und 2007 (Leipzig) finden zum dritten Mal Bogensport-Weltmeisterschaften in Deutschland statt. Die knapp 600 Sportler aus etwa 100 Nationen gehen entweder mit dem olympischen Recurve- oder dem nicht-olympischen Compoundbogen an den Start.