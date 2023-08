Bogen-WM: Deutsches Frauen-Team gewinnt Gold

Anzeige

Die deutschen Bogenschützinnen haben bei der Heim-WM in Berlin groß aufgetrumpft und Gold im Teamwettbewerb gewonnen. Michelle Kroppen, Katharina Bauer und Charline Schwarz gewannen am Freitag das Recurve-Finale gegen Frankreich mit 5:3 und sicherten dem Deutschen Schützenbund (DSB) durch den Medaillengewinn auch die Team-Quotenplätze für die Olympischen Spiele in Paris 2024.

"Wir haben alles gegeben. Es ist einfach mega", sagte Kroppen: "Wir haben den Quotenplatz sicher. Da fällt einiges an Stress ab." Schwarz meinte: "Es fühlt sich einfach großartig an. Wir sind überglücklich und stolz."

Bronze ging an das Team aus Mexiko, gegen das sich die deutsche Mannschaft im Halbfinale durchgesetzt hatte (6:0). Kroppen steht am frühen Abend an der Seite von Florian Unruh noch im Mixed-Finale. Gegner im Kampf um die Goldmedaille ist Südkorea.

Der DSB hat nun vier von fünf olympischen Wettbewerben mit Quotenplätzen abgedeckt (Einzel Frauen, Team Frauen, Mixed, Einzel Männer). Im Mixed und Männer-Einzel garantiert Unruh durch den Sieg bei den European Games in Krakau das Startrecht.

Im Einzel der Heim-WM hatten die deutschen Starter am Donnerstag den Einzug in die Finalrunden am Sonntag verpasst. Bei widrigen Bedingungen wurde Unruh als Neunter bester DSB-Athlet. "Die Bedingungen zählen auf jeden Fall zu den schwierigsten zehn Turnieren, die ich bisher geschossen habe", hatte Unruh nach dem Achtelfinal-Aus gegen den Kanadier Eric Peters (4:6) gesagt: "Im letzten Match habe ich viele schlechte Entscheidungen getroffen."