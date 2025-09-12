Bolt über seine Kinder: "Zeigen noch kein Talent"

Der Nachwuchs von Sprint-Legende Usain Bolt (39) macht offenbar keine Anstalten, in die Fußstapfen des berühmten Vaters treten zu wollen. "Ich habe immer gehofft, dass vielleicht eines meiner Kinder, meine Jungs, Leichtathletik betreiben wird", sagte Bolt in Tokio vor Beginn der Weltmeisterschaften (13. bis 21. September) in der japanischen Metropole: "Ich weiß es nicht. Sie zeigen noch kein Talent. Hoffentlich werden sie besser, wir werden sehen."

Zusammen mit seiner Partnerin Kasi Bennett hat Bolt drei Kinder. Im Mai 2020 kam seine Tochter Olympia Lightning zur Welt, im Juni 2021 wurden seine Zwillings-Söhne Thunder und Saint Leo geboren.

Bolt, der nach der WM 2017 seine Karriere beendet hatte, hält mit seinen 9,58 und 19,19 Sekunden weiter die Weltrekorde über 100 und 200 Meter. Er gewann insgesamt acht Mal Olympia-Gold und holte elf WM-Titel.