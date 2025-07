British Open: McIlroy weiter mit Problemen

In seiner nordirischen Heimat kommt Profigolfer Rory McIlroy bei der British Open weiterhin nicht recht in Schwung. Nach einer 70 zum Auftakt spielte der fünfmalige Majorsieger am Freitag auf dem Par-71-Kurs eine 69 und hat bereits großen Rückstand zur Spitze. Am Nachmittag lag der US-Amerikaner Brian Harman im Royal Portrush Golf Club mit acht Schlägen unter Par (134) vorn. Als der "Champion Golfer of the Year" zuletzt vor sechs Jahren in Portrush gesucht worden war, hatte McIlroy den Cut verpasst.