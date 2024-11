Bronze bei Olympia 2021: Stuhlemmer/Kohlhoff trennen sich

Alica Stuhlemmer und Paul Kohlhoff, Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2021, gehen getrennte Wege. Statt im Nacra 17 will die bisherige Vorschoterin künftig ihr Glück beim Windsurfen in der iQFoil-Klasse suchen. Mit Kohlhoff, der 2016 in Rio seine ersten Sommerspiele erlebte, war sie auch in Marseille 2024 am Start und erreichte Rang acht.

"Paul und ich haben es mit der Bronzemedaille in Tokio gemeinsam geschafft, uns einen Lebenstraum zu erfüllen", sagte Stuhlemmer: "Wie in vielen Lebensbereichen gab es zahlreiche Gründe für diese Entscheidung. Unsere Wege haben sich außerhalb des Sports in unterschiedliche Richtungen entwickelt." Als Team sei es zunehmend schwierig geworden, "die notwendige Basis zu finden, um erfolgreich auf Los Angeles 2028 hinzuarbeiten."

Kohlhoff hat laut des German Sailing Teams noch nicht über seine Zukunft entschieden.