Bürgermeisterin: Paris benennt Sportstätte nach Cheptegei

Die Stadt Paris wird zu Ehren von Rebecca Cheptegei eine Sportstätte nach der ermordeten Olympia-Starterin aus Uganda benennen. Das gab Bürgermeisterin Anne Hidalgo am Freitag bekannt, nachdem Cheptegei am Vortag in Kenia ihren schweren Brandverletzungen nach einem Angriff ihres ehemaligen Lebenspartners erlegen war.