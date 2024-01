Bundespräsident Steinmeier besucht Paralympics

Anzeige

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender die Paralympics in Paris besuchen. Dies teilte der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Mittwoch mit. DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher hatte dies beim Neujahrsempfang des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue in Berlin erfahren.

"Beide sind bereits seit Jahren treue Fans des paralympischen Sports, grüßen alle Athletinnen und Athleten herzlich, wünschen eine gute Vorbereitung und freuen sich schon, sie bei den Paralympics vor Ort anzufeuern", sagte Beucher: "Der Bundespräsident und seine Ehefrau haben viel Freude am Para Sport und eine große Wertschätzung für die Athletinnen und Athleten. Das wird durch den geplanten Besuch bei den Paralympics unterstrichen."

Die Paralympics in Frankreichs Hauptstadt finden im Zeitraum vom 28. August bis 8. September statt.