Busemann über Neugebauer-Rekord: "War eine Frage der Zeit"

Zehnkampf-Legende Frank Busemann hat mit Freude und etwas Wehmut auf den deutschen Siebenkampf-Hallenrekord von Shootingstar Leo Neugebauer reagiert. "Es war eine Frage der Zeit. Es war klar, dass es irgendwann passieren würde. Ich habe mich für Leo gefreut, das hat er sich verdient", sagte Busemann dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Neugebauer hatte am Samstag bei den US-College-Meisterschaften in Boston die 22 Jahre alte deutsche Hallen-Bestmarke Busemanns um 56 Zähler auf 6347 Punkte verbessert. Der 23-Jährige hält nun zwei bedeutende deutsche Rekorde, im Vorjahr hatte er mit 8836 Punkten auch den 39 Jahre alten Zehnkampf-Meilenstein von Jürgen Hingsen übertroffen und sich zum Hoffnungsträger der kriselnden deutschen Leichtathletik aufgeschwungen.

"Es ist cool, dass er jetzt beide Rekorde hat", sagte Busemann, der um seinen Rekord etwas trauerte. "Ein bisschen Wehmut ist immer dabei. Wer erzählt, es ist geil, dass sein eigener Rekord gebrochen wird, erzählt Quatsch. Dafür sind wir alle Punktejäger."

Der Olympia-Silbermedaillengewinner von 1996 gratulierte Neugebauer umgehend per Textnachricht. "Er hat sich gefreut und auch schon bedankt", berichtete Busemann am Sonntagmorgen.

Der 49-Jährige sieht in dem Studenten der Universität von Texas, der bei der WM 2023 in Budapest den starken fünften Platz belegt hatte, den großen deutschen Hoffnungsträger für das Olympia-Jahr. "Ich traue ihm eine Medaille zu, das muss ganz klar das Ziel sein", sagte Busemann mit Blick auf die Sommerspiele in Paris.