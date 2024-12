Carlsen-Duell mit Gukesh? "Nicht mehr Teil dieses Zirkus"

Magnus Carlsen peilt auch in den kommenden Jahren keine Rückkehr auf den Schach-Thron an. Nach dem Gewinn des Weltmeister-Titels durch den erst 18 Jahre alten Inder Dommaraju Gukesh stellte der Weltranglistenerste aus Norwegen klar, Gukesh beim nächsten Mal nicht herausfordern zu wollen.

"Ich werde nicht derjenige sein", sagte der langjährige Weltmeister Carlsen auf dem Youtube-Kanal "Take Take Take": "Lasst uns lieber über Gukesh und die Matches sprechen. Ich bin nicht mehr Teil dieses Zirkus."

2023 hatte Carlsen, der seinerseits mit 23 Weltmeister geworden war, seinen Titel nach zehn Jahren freiwillig abgegeben, indem er auf eine Verteidigung verzichtete. Das klassische Schach und das vorbereitungsintensive WM-Duell reizen ihn nicht mehr. Der amtierende Weltmeister im Schnell- und Blitzschach beobachtete das Finale zwischen Herausforderer Gukesh und dem Titelverteidiger Ding Liren (China) deshalb aus der Ferne.

Es sei "ein bisschen früh" zu sagen, wie erfolgreich Gukesh in den nächsten Jahren wirklich werde, sagte Carlsen nach der entscheidenden Partie, die Gukesh nach einem groben Fehler Dings mit den schwarzen Figuren gewonnen hatte: "Er hatte sehr gute Momente, er hatte auch einige wirklich schwache Momente, aber ich denke, er hat es insgesamt verdient."