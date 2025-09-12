CAS sperrt US-Sprinter Knighton bis 2028

Der US-Sprinter Erriyon Knighton ist wegen eines Dopingvergehens für vier Jahre gesperrt worden. Das gab der Internationale Sportgerichtshof (CAS) am Freitag bekannt und wies damit eine frühere Entscheidung eines US-Gerichts zugunsten des Athleten endgültig zurück.

Der 21-jährige Knighton war bei einem außerplanmäßigen Test am 26. März 2024 positiv auf Epitrenbolon getestet worden, ein anaboles Steroid und Abbauprodukt von Trenbolon. US-Behörden hatten den zuvor vorläufig suspendierten Knighton zunächst freigesprochen – rechtzeitig vor den Olympischen Spielen in Paris. Dort war er im 200-m-Finale Vierter geworden.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) und der Leichtathletik-Weltverband World Athletics legten gegen den Freispruch Berufung beim CAS ein. Dieser folgte nun Argumentation, dass es "keine Beweise" gebe, "die die Schlussfolgerung stützen würden, dass in die USA importierter Ochsenschwanz wahrscheinlich Trenbolonrückstände in einer Konzentration enthält, die ausreicht, um den positiven Befund des Athleten verursacht zu haben", schrieb der CAS in einer Mitteilung.

Die Vierjahressperre Knightons beginnt rückwirkend am 26. März 2024 und berücksichtigt seine erste Suspendierung bis zum 12. April. Für die am Samstag in Tokio beginnenden Weltmeisterschaften hatte sich Knighton nicht qualifiziert.