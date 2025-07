Challenge Roth: Schomburg starker Zweiter hinter Laidlow

Triathlet Jonas Schomburg hat bei seinem dritten Start auf der Langdistanz ein Top-Resultat erzielt. Der 31-Jährige aus Hannover kam bei der prestigeträchtigen Challenge Roth nach 7:31:24 Stunden als Zweiter ins Ziel. Nach 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen musste sich Schomburg nur dem Franzosen Sam Laidlow geschlagen geben. Der Ironman-Weltmeister von 2023 hatte im Ziel 1:49 Minuten Vorsprung auf den Deutschen.

Der hatte bis Kilometer 27 im abschließenden Marathon noch geführt, doch Laidlow zog vorbei. Für Schomburg, Olympiateilnehmer 2021 in Tokio und erst seit diesem Jahr Ironman, war es dennoch ein großer Erfolg. Noch in der vergangenen Woche hatte er Pech, als er bei der EM in Frankfurt in Führung liegend nach einem Lenkerbruch auf der Radstrecke aufgeben musste. Das nächste Ziel für Schomburg ist die WM in Nizza (14. September).

"Ich bin super zufrieden mit dem Rennen nach dem ganzen Trubel von Frankfurt", sagte Schomburg im BR: "Die Bedingungen waren ein bisschen windiger als gedacht, hintenraus habe ich mehr gelitten, als ich erwartet habe." Auf Platz drei landete Jan Stratmann (Bonn) mit 8:24 Minuten Rückstand auf Laidlow.