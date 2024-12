Champions League: Boll mit Düsseldorf im Viertelfinale

Timo Boll darf in seiner letzten Saison weiter auf den Sieg in der Tischtennis-Champions-League hoffen. Der 43-Jährige, der im Sommer 2025 seine Karriere endgültig beendet, zog mit Rekordchampion Borussia Düsseldorf ins Viertelfinale des Europapokals ein. Nach dem 3:1 im Hinspiel gelang den Rheinländern zu Hause ein überlegener 3:0-Sieg über SKST Havirov aus Tschechien.

"Ich denke, das war heute recht souverän", sagte Boll: "Kays Spiel war wichtig und dass er den ersten Satz noch gewonnen hat. Bei mir war es entscheidend, einfach die Konzentration hochzuhalten. Bei Dang war das Spiel komplett außer Gefahr. Von daher: verdienter Sieg." Ex-Europameister Dang Qiu und Kay Stumper sorgten für die weiteren Punkte. Im Hinspiel hatte Boll noch gefehlt.

Ebenfalls weiter im Rennen ist der Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken, der Düsseldorf in den vergangenen beiden Jahren im Finale geschlagen hatte. Die Saarländer gewannen gegen den zweiten tschechischen Vertreter HB Ostrov 3:1, nach dem 3:0 am vergangenen Sonntag war der Einzug in die nächste Runde nur noch Formsache.

Der Post SV Mühlhausen stemmt sich am Sonntag gegen das drohende Aus. Der dritte Bundesligist im Wettbewerb setzt auf seinen chinesischen Ausnahmespieler Lin Gaoyuan, der im Spiel beim polnischen Klub KS Dzialdowo erstmals in dieser Saison zur Verfügung steht. Ohne den Team-Weltmeister, der nur in der Champions League einsatzberechtigt ist, hatte Mühlhausen das Hinspiel 1:3 verloren.