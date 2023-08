Cheptegei gewinnt Hitzerennen über 10.000 m

Anzeige

Titelverteidiger Joshua Cheptegei (Uganda) hat bei der Leichtathletik-WM die Hitzeschlacht um 10.000-m-Gold gewonnen und den Titel-Hattrick perfekt gemacht. Der Weltrekordler setzte sich am Sonntag in Budapest in 27:51,42 Minuten vor Daniel Ebenyo (Kenia/27:52,60) und Olympiasieger Selemon Barega (Äthiopien/27:52,72) durch, es war sein dritter WM-Triumph in Folge.

Der deutsche Starter Nils Voigt spielte beim Kampf um die Medaillen wie erwartet keine Rolle. Der Wattenscheider belegte bei seinem WM-Debüt den 21. Platz (29:06,79) und hatte mit den herausfordernden Bedingungen zu kämpfen.

Bei mehr als 30 Grad am frühen Abend blieben die Favoriten bis zur Schlussrunde eng beisammen. Dann verschärfte Cheptegei das Tempo und entschied das Rennen von vorne.