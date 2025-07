CHIO: De Freitas Barcha gewinnt Eröffnungsspringen

Der brasilianische Springreiter Stephan de Freitas Barcha hat beim CHIO in Aachen das erste kleine Ausrufezeichen gesetzt. Im Eröffnungsspringen setzte er sich mit seinem Wallach Imperio Egipcio fehlerfrei auf Platz eins, beim einzelnen Umlauf ritt er mit starken 61,27 Sekunden am schnellsten. Platz zwei ging an seinen Landsmann Pedro Veniss und Hortencia (62,56) vor dem Iren Denis Lynch mit Brooklyn Heights (62,83).

Sandra Auffarth und Comcador waren trotz Nullrunde als bestes deutsches Paar weit vom Sieg entfernt, sie belegten Platz zehn (70,94) vor Marcus Ehning mit Coolio (70,95). Olympiasieger Christian Kukuk erreichte mit Chageorge nur Rang 43, noch hinter ihm platzierten sich Jana Wargers, Rene Dittmer, Christian Ahlmann und Andre Thieme.

Am Abend wird das "Weltfest des Pferdesports" mit einer großen Show offiziell eröffnet. Das erste Highlight der Springreiter steht mit dem Preis von Europa am Mittwochabend (19.00 Uhr) auf dem Programm. Weitere Höhepunkte sind der Nationenpreis am Donnerstag (19.30 Uhr) und der prestigeträchtige Große Preis von Aachen (Sonntag/13.30 Uhr).