CHIO: Deutschland nur Vierter im Nationenpreis der Springreiter

Die deutsche Springreit-Equipe hat auch im dritten Jahr in Folge den Sieg im berühmten Mannschaftsspringen in der Aachener Soers verpasst. Beim renommierten Nationenpreis des CHIO am Donnerstagabend unter Flutlicht belegte das Team von Bundestrainer Otto Becker nur den vierten Rang. Siegreich war das Team aus den USA um den Weltranglistenersten Kent Farrington vor Belgien und Großbritannien.