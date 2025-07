CHIO: Klimke gewinnt Special der "kleinen Tour"

Ingrid Klimke hat beim CHIO in Aachen einen überraschenden Sieg eingefahren und in der Vier-Sterne-Tour den Grand Prix Special für sich entschieden. Mit Vayron setzte sich Klimke, viermalige Olympiasiegerin in der Vielseitigkeit, mit 74,128 Prozentpunkten vor den Finnen Henri Ruoste (73,872), der mit Tiffanys Diamond wie schon im Grand Prix überzeugte. Rekordolympiasiegerin Isabell Werth wurde mit Nachwuchspferd Special Blend Sechste (72,085).

"Er hatte heute den Special voll auf dem Schirm und ist von alleine die Seiten da runtergeschmettert", schwärmte Klimke nach ihrem Triumph: "Er war total in seinem Element, ich bin glücklich." Ob der Sieg sie zum vierten EM-Startplatz berechtige, wisse Klimke nicht, "das müssen andere entscheiden. Mein persönliches Ziel heute war es, fehlerfrei zu bleiben und meine ganzen Stärken auszuspielen."

Auch weil in den Fünf-Sterne-Prüfungen nach dem kurzfristigen Ausfall des deutschen Meisters Sönke Rothenberger nur noch drei deutsche Reiterpaare vertreten sind, liegt das Augenmerk von Bundestrainerin Monica Theodorescu in diesem Jahr mehr als sonst auf den Prüfungen der "kleinen Tour". Die Wettkämpfe in Aachen gelten als letzte Sichtung für die Europameisterschaften im französischen Crozet (26. bis 31. August), im Anschluss an den CHIO benennt Theodorescu ihr Aufgebot.

Klimkes Erfolg mit Youngster Vayron überraschte durchaus. Das Duo ist erst seit dem Ende des vergangenen Jahres ein Paar. Matthias Alexander Rath, der als Reservist für das Team im Nationenpreis nach Aachen gereist war, überzeugte als Siebter mit Destacado nicht. Bereits beim Auftakt am Mittwoch hatte der 40-Jährige nur den elften Platz belegt.

Am Samstagabend (21.30 Uhr) werden die Vier-Sterne-Prüfungen mit der Kür beendet, die Reiter mussten sich zwischen einem Start in der Highlightprüfung unter Flutlicht oder dem Special entscheiden.