CHIO: Rothenberger muss auf Nationenpreis verzichten

Die deutsche Dressur-Equipe kann im prestigeträchtigen Nationenpreis nur auf drei Reiter zurückgreifen. Wie die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) einen Tag vor dem Auftakt in die zwei Teile umfassende Mannschaftswertung bekannt gab, werden der neue deutsche Meister Sönke Rothenberger und Fendi nicht am Grand Prix teilnehmen. Das Team von Bundestrainerin Monica Theodorescu hat somit kein Streichergebnis.

Zwar habe das Toppferd des 30-Jährigen den Vet-Check am Mittwoch bestanden, die Teamleitung habe sich gemeinsam mit Rothenberger jedoch gegen den Start des Pferdes aus "gesundheitlichen Gründen" entschieden. Erst vor zwei Wochen gewann das Duo den deutschen Meisterschaftstitel in der Grand Prix Kür.

Für die deutsche Mannschaft starten Isabell Werth mit Wendy, Frederic Wandres mit Bluetooth und Katharina Hemmer mit Denoix. Matthias Alexander Rath, der ursprünglich mit Destacado als Reserve nominiert wurde, konnte nicht mehr in das deutsche Aufgebot nachrücken. Ohne den vierten Reiter geht das Ergebnis jedes Duos in die Teamwertung ein.

Beim Nationenpreis, in den die Wertungen aus dem Grand Prix am Donnerstag (9.00) und dem Special am Samstag (9.00) eingehen, gilt die deutsche Mannschaft als großer Favorit. Zahlreiche Nationen treten ohne ihre Topvertreter an.