CHIO: Werth im ersten Grand Prix Sechste

Isabell Werth hat bei ihrem ersten Auftritt beim CHIO in Aachen in diesem Jahr noch Luft nach oben gelassen. Mit Nachwuchspferd Special Blend ritt die beste Reiterin der Geschichte im Vier-Sterne-Grand-Prix mit 71,826 Prozent auf Rang sechs. Der Sieg in der wegen Regens zeitlich stark verzögerten Prüfung ging überraschend an die Norwegerin Isabel Freese und Total Hope (74,261).

Nach dem kurzfristigen Ausfall des deutschen Meisters Sönke Rothenberger und Fendi in der Nationenpreis-Mannschaft wird Bundestrainerin Monica Theodorescu ihren Blick etwas stärker auf die Vier-Sterne-Prüfungen richten. Rothenberger ist ein Kandidat für die Europameisterschaft im französischen Crozet (26. bis 31. August), das Rennen könnte nun in Aachen weiter an Fahrt aufnehmen.

Zum Auftakt in der "kleinen Tour" ließen jedoch einige deutsche Reiterpaare die Chance aus, auf sich aufmerksam zu machen. Die viermalige Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl und ihr noch sehr unerfahrenes Nachwuchspferd Diallo verloren nach Fehlern in den Piaffen komplett den Faden und erreichten nur Rang 21 (66.630).

Am ehesten konnte noch Rothenbergers Schwester Semmieke überraschen, sie schob sich mit Farrington und 72,565 Prozent auf Platz vier und war beste Deutsche. EM-Kandidat Matthias Alexander Rath ritt mit Destacado zu 70,696 Prozent und nur auf den elften Platz. Weiter geht es mit dem Grand Prix Special am Freitag (17.45 Uhr).