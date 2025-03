Comeback: MotoGP-Champion Martín hofft auf Katar

MotoGP-Weltmeister Jorge Martín peilt seine Rückkehr in den Grand-Prix-Zirkus für die vierte Saisonstation an. "Ich gehe davon aus, in Katar dabei zu sein, aber nur, wenn es keine Risiken birgt", sagte der Aprilia-Fahrer der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Es sei ein Fehler, etwas "zu überstürzen". In der Wüste wird vom 11. bis 13. April gefahren.

Wegen Frakturen an der linken Hand, die er sich bei einem Trainingssturz kurz vor Saisonstart zugezogen hatte, fehlte Martín beim Auftakt in Thailand und am vergangenen Wochenende in Argentinien. Auch das US-Rennen im texanischen Austin (28. bis 30. März) kommt für den Spanier zu früh. "Es war eine schwierige Zeit, aber jetzt sehe ich Lichtblicke", hatte Martín zuletzt über die herausfordernden Wochen nach seiner Verletzung gesagt.

Martín hatte in der vergangenen Saison auf einer Ducati seinen ersten Titel in der Königsklasse geholt, danach erfolgte der Wechsel zu Aprilia. Schon jetzt liegt der 27-Jährige im Klassement 74 Punkte hinter seinem Landsmann Marc Márquez (Ducati), der alle vier bisherigen Rennen (inklusive Sprints) gewonnen hat.