Comeback-Queen Johaug siegt überlegen in Lillehammer

Skilanglauf-Königin Therese Johaug wird zur Comeback-Queen, Olympiasiegerin Victoria Carl glänzt auf der kurzen wie auf der langen Distanz. Die 36 Jahre alte Norwegerin Johaug feierte beim Heimspiel in Lillehammer im Skiathlon ihren zweiten Sieg binnen 48 Stunden und zeigt sich bei ihrer Rückkehr in den Weltcup nach zweieinhalb Jahren Pause in beeindruckender Verfassung.

"Es läuft gut, und es wird immer besser", sagte Johaug. Die viermalige Olympiasiegerin siegte nach jeweils 10 km im klassischen und freien Stil nach 54:31,5 Minuten mit 42,6 Sekunden Vorsprung auf ihre Landsfrau Heidi Weng, Dritte wurde Weltcup-Spitzenreiterin Jessie Diggins (USA/+43,1). Johaug hatte zwischenzeitlich mit über einer Minute Vorsprung geführt und ließ es auf den letzten Kilometern zu ihrem 84. Weltcup-Erfolg lockerer angehen.

Am Freitag hatte die 14-malige Weltmeisterin über 10 km ihren ersten Sieg nach ihrer Rückkehr gefeiert. Johaug, die im Mai 2023 Mutter geworden war, hatte sich im Hinblick auf die Heim-WM ab Ende Februar in Trondheim zum Comeback entschlossen und ist nun die Topfavoritin in den Distanzrennen.

Starke Siebte wurde am Sonntag Carl, die einen Tag zuvor mit Platz vier ihr bestes Sprint-Ergebnis ihrer Karriere verbucht hatte. Zwar lag die 29-Jährige aus Zella-Mehlis 1:37,2 Minuten hinter Weng, erreichte das Ziel aber deutlich vor ihrer Pekinger Gold-Kollegin Katharina Hennig (12./+2:06,0).

Die deutschen Männer spielten in den beiden Rennen am Wochenende keine große Rolle. Zwei Tage nach seinem starken siebten Platz über 10 km musste sich Friedrich Moch im Skiathlon mit Rang 17 begnügen, im Sprint waren Jan Stölben und Marius Kastner in der ersten K.o.-Runde gescheitert.

Das Maß aller Dinge waren beim Heimspiel die Norweger: Im Sprint feierte Topstar Johannes Hösflot Kläbo seinen 86. Weltcupsieg, im Skiathlon führte Harald Östberg Amundsen einen Norge-Vierfacherfolg an.