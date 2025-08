Coup von Vonn: Mit Svindal zu Olympia

Ski-Rennläuferin Lindsey Vonn ist mitten im Sommer ein spektakulärer Coup für den kommenden Winter gelungen. Die 41 Jahre alte Amerikanerin wird in der Olympia-Saison, die zugleich ihre letzte sein wird, vom ehemaligen alpinen Superstar Aksel Lund Svindal (42) betreut werden. Dies teilte ihr Ski-Hersteller mit, der jahrelang auch den zweimaligen norwegischen Olympiasieger und mehrfachen Weltmeister ausgerüstet hatte.

"Aksel für diese Saison in mein Team zu holen, fühlt sich wie ein natürlicher und unglaublich aufregender Schritt an", sagte Vonn. Sie und Svindal hätten "so viel Geschichte am Berg geteilt, vom Training bis zum Gewinn von Weltcup-Titeln", im Laufe der Jahre habe sich daher "ein großes Maß an Respekt und Vertrauen entwickelt". Vonn hatte schon früher gemeinsam mit dem damals noch aktiven Norweger trainiert.

Svindal war wie Vonn nach den Weltmeisterschaften 2019 in Are/Schweden zurückgetreten. Die Olympiasiegerin in der Abfahrt von 2010 hatte sich dann aber im vergangenen Winter zu einem Comeback mit Blick auf die Olympischen Spiele im Februar in Mailand/Cortina d'Ampezzo entschlossen. "Bei diesem Comeback geht es darum, Grenzen zu überschreiten und zu beweisen, was möglich ist, und ich glaube, dass Aksel mir helfen wird, den zusätzlichen Vorsprung zu haben, den ich auf dieser ehrgeizigen Reise brauchen werde", sagte sie.

Svindal hatte 2010 in Vancouver Olympia-Gold im Super-G und acht Jahre später in Pyeongchang in der Abfahrt gewonnen. Er gewann zudem fünfmal WM-Gold und zweimal den Gesamtweltcup. "Sein Wissen über den Sport, insbesondere wenn es um Ausrüstung und Rennstrategie geht, ist beispiellos, und ich habe seine Erkenntnisse immer geschätzt", sagte Vonn.

"Ich war etwas überrascht, als Lindsey mich anrief, aber vor allem fühlte ich mich geehrt", sagte Svindal, "sie kennt mich ziemlich gut, also hätte sie nicht gefragt, es sei denn, sie glaubte wirklich, dass ich etwas beitragen könnte. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was in den nächsten Monaten möglich ist."

Im vergangenen Winter hatte Vonn beim letzten Super-G der Saison in Sun Valley/US-Bundesstaat Idaho den zweiten Platz belegt. Sie ist damit die älteste Skirennläuferin, die bei einem Weltcuprennen auf dem Podium stand.