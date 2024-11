Curling: Deutschland zieht ins EM-Halbfinale ein

Die deutschen Curler um Skip Marc Muskatewitz haben bei der EM in Lohja/Finnland das Halbfinale erreicht. Die Auswahl des Deutschen Curling Verbandes (DCB) triumphierte am Donnerstag im letzten Spiel der Vorrunde gegen England mit 10:2 und schloss sie auf dem dritten Platz ab. In der Runde der letzten vier müssen Muskatewitz und Co. gegen Norwegen ran, Schottland trifft auf die Schweiz. England konnte als einziges Team nicht ein einziges Spiel gewinnen.

Nach der Auftaktniederlage gegen Norwegen (4:8) hatte Deutschland eine Serie von fünf Siegen nacheinander hingelegt und deshalb bereits die anvisierte Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2025 in Moose Jaw/Kanada gesichert. Nun folgte der sechste Erfolg. Bei der WM werden die Tickets für die Olympischen Winterspiele ausgespielt, zuletzt nahmen deutsche Curler 2014 in Sotschi an einem Olympia-Wettbewerb teil.

Der sechste und bislang letzte EM-Titel für die deutschen Männer liegt 20 Jahre zurück. Die Frauen des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) hatten sich nicht für die EM qualifiziert.